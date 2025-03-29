Конфлікт Карло Анчелоті з Хав'єром Тебасом стосовно напруженого графіку продовжується. Президент Ла Ліги в соцмережі X пригадав кардинально інші думки італійського наставника.

Анчелотті відповів на закиди Фліка в бік Реала – італієць був лаконічним

"Доброго ранку, ось цікаве висловлювання Карло Анчелотті в 2020 році, коли він був в Евертоні: "Моя особиста думка полягає в тому, що 3 замін достатньо, щоб змінити гру. Якщо мати 5 замін, це може змінити інтенсивність гри. Якщо вам потрібно дати відпочити гравцеві, ви можете просто залишити його на лаві запасних".

"Проводити заміни складно, тому що я часто змінюю рішення. З 5 замінами ми маємо перевагу, тому що Реал має велику якість". Ця заява датована 19 вересня 2021 року після гри проти Валенсії.

"5 замін допомагають нам, тому що у нас є швидкі та потужні гравці, щоб використовувати вільний простір", – сказав Анчелотті 29 серпня 2022 року після матчу проти Еспаньйола", – написав Тебас, натякаючи на зміну риторики наставника Реала, який тепер критикує щільний розклад матчів своєї команди.

Buenos días, interesante declaraciones

Carlo Ancelotti cuando estaba en el Everton: "Mi opinión personal, tres sustituciones son suficientes para cambiar el partido. Tener cinco, no sé, creo que puede cambiar la intensidad del juego. Entiendo que algunos quieren tener cinco,… — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) March 29, 2025

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