Тебас знищив Лозаннський арбітраж за рішення щодо бану Манчестер Сіті

Президент іспанської Ла Ліги Хав'єр Тебас залишився незадоволеним вироком Спортивного арбітражного суду в Лозанні (CAS) при розгляді апеляції англійського Манчестер Сіті на рішення про 2-річну дискваліфікацію з єврокубків.

"Нам варто проаналізувати підхід щодо того, чи є CAS належним органом для апеляцій на інституціональні рішення у футболі.

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Швейцарія є країною з великою історією арбітражу, але CAS не відповідає цим високим стандартам", – цитує функціонера журналіст Саймон Стоун у своєму твіттері.

Нагадаємо, що CAS скасував 2-річний бан "містян" на участь у єврокубках і скоротив штраф манкуніанців із 30-ти до 10 млн євро. Тепер команда Хосепа Гвардіоли зможе зіграти в ЛЧ сезону 2020/21.

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