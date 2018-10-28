Тебас: Це Мессі та Роналду втратять від неучасті в Ель Класіко

Президент Ла Ліги Хав'єр Тебас прокоментував відсутність Ліонеля Мессі та Кріштіану Роналду в наступному протистоянні Барселони та Реала.

"Думаю, це Кріштіану і Мессі втратять від неучасті в Класіко, а не навпаки. Класіко нічого не втрачає.

Барселона як фінал тренера Реала, жертви Коноплянки, жах Неймара – топ-5 матчів вікенду, які варто дивитись

Вважаю, гра пройде на найвищому рівні. Це дві чудові команди, і вони точно важливіші, ніж конкретні гравці.

Думаю, стратегічно відсутність Кріштіану і Мессі – хороша річ для Класіко. Ці матчі – зоряний продукт Ла Ліги. Ми хочемо, щоб якомога більше матчів ставали зоряними.

Але це правда, що Барселона проти Реала – чудовий продукт, над яким потрібно працювати і робити його ще кращим, щоб його могли бачити вболівальники по всьому світу", – цитує Тебаса AS.

"Я неодноразово хотів покинути Барселону": тер Штеген перед Реалом – про свою критичну ситуацію та Класіко без Роналду