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Тебас: Це Мессі та Роналду втратять від неучасті в Ель Класіко

26 жовтня 21:14 205 Читать на русском
Тебас: Це Мессі та Роналду втратять від неучасті в Ель Класіко
Хав'єр Тебас / соцмережі

Президент Ла Ліги Хав'єр Тебас прокоментував відсутність Ліонеля Мессі та Кріштіану Роналду в наступному протистоянні Барселони та Реала.

"Думаю, це Кріштіану і Мессі втратять від неучасті в Класіко, а не навпаки. Класіко нічого не втрачає.

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Вважаю, гра пройде на найвищому рівні. Це дві чудові команди, і вони точно важливіші, ніж конкретні гравці.

Думаю, стратегічно відсутність Кріштіану і Мессі – хороша річ для Класіко. Ці матчі – зоряний продукт Ла Ліги. Ми хочемо, щоб якомога більше матчів ставали зоряними.

Але це правда, що Барселона проти Реала – чудовий продукт, над яким потрібно працювати і робити його ще кращим, щоб його могли бачити вболівальники по всьому світу", – цитує Тебаса AS.

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Барселона - Реал Мадрид: Неділя 28 жовтня 2018

Барселона
Матч завершено
5 : 1
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