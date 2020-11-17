Тебас різко засудив потенційний перехід Мессі в Манчестер Сіті
Президент Ла Ліги Хав'єр Тебас не хоче втрачати головну окрасу чемпіонату Іспанії.
"Можливий перехід Мессі в Манчестер Сіті турбує мене, бо Сіті змагається не за правилами. Не тільки я скаржився. Ще Клопп і Моурінью.
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Сіті все одно – коронавірус, не коронавірус, пандемія, суперпандемія. Вони грають за іншими правилами", – цитує Тебаса Marca.
Нагадаємо, влітку 35-річний форвард Барселони намагався покинути каталонський клубу, але керівництво "блаугранас" не відпустило аргентинця. Головним претендентом на зіркового нападника називали саме Манчестер Сіті.
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