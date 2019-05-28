Тебас – про масові арешти в Іспанії через договірні матчі: Відчуваю біль, адже це зачіпає симпатичний мені клуб

Президент Ла Ліги Хав'єр Тебас прокоментував масові затримання у футбольних колах чемпіонату Іспанії щодо скандалу з договірними матчами.

"Ми стежимо за цим більше року. Ми нічого не можемо обговорювати, тому що поліція робить свою роботу і веде таємне розслідування.

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Це дуже болісно, оскільки це зачіпає клуб, який мені симпатичний (Уеска – прим.). Але найважливіше викорінити корупцію у футболі.

Ця операція розпочалася за запитом Ла Ліги. Ми багато часу витратили, працюючи над цим", – цитує Тебаса Marca.

Нагадаємо, іспанська поліція затримала злочинне угрупування, яке підозрюється в корупційних діях в місцевих чемпіонатах. Серед арештованих осіб: колишній гравець Реала Рауль Браво та президент Уески Агустін Ласаоса.

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