У матчі 3-го туру Ліги чемпіонів Шахтар приймав Борусію М. Вже після першого тайму команда Луїша Каштру "горіла" 0:4 на НСК Олімпійський.

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Після третього гола у Twitter німецької команди з'явився твіт із самоіронією. "Те відчуття, коли не буде 2:2", – підписала допис у соцмережі Борусія М.

Зауважимо, що попередні два матчі у Лізі чемпіонів проти мадридського Реала та міланського Інтера підопічні Марко Розе завершили саме з рахунком 2:2 – до поєдинку з Шахтарем вони підходили з двома заліковими пунктами.

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