"Завтра маємо хорошу можливість вирішити перше завдання в Лізі чемпіонів і хочемо нею скористатися. Всі налаштовані позитивно, всі сконцентровані на роботі. Ніхто не опускає руки, навіть коли не потрапляє в стартовий склад. Гравці поважають мої рішення.

Стан Вінісіуса ми ще оцінимо, він дуже багато грає, багато перельотів. Бензема в порядку і вийде з перших хвилин. Кроос і Менді також готові грати зі старту. Я оголошу склад за дві години до матчу, як завжди. Не бачу сенсу тримати склад в секреті, у сучасному футболі секретів немає взагалі.

"Ми переможемо": Йовічевіч дав сміливу обіцянку перед матчем ЛЧ проти Реала

Куртуа почувається значно краще. Наш план – підготувати його до недільного матчу з Барселоною. Він розпочне тренування у четвер. Ми постійно контактуємо і з Куртуа, і з Луніним. Андрій – молодий якісний воротар. Такі матчі допомагають набратися досвіду. А досвід – це єдине, чого йому не вистачає. Він має задатки великого воротаря.

Лунін дуже сором'язливий, не говорить багато. Природно, що війна має вплив на нього. Ми солідарні з ним, допомагаємо всім, чим можемо. Те, що сьогодні трапилося в Україні, вплинуло на всіх нас. Я говорив з Йовічевічем. Шахтар працює у важких умовах. Ми дуже поважаємо суперника. Вони хочуть показати хороший футбол своїм вболівальникам, які страждають", – сказав Карло Анчелотті на передматчевій пресконференції.

Шахтар зіграє з Реалом у вівторок, 11 жовтня. Тиждень тому "гірники" мінімально поступилися Мадриду на Бернабеу. Анатолій Трубін тоді став героєм зустрічі, здійснивши 11 сейвів і затьмаривши Луніна, який був без роботи.

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