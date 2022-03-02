Тренер московського Динамо Сандро Шварц розповів про ситуацію з Іваном Ордецем після початку війни в Україні.

"Що відомо про Андрія Вороніна та Івана Ордеця? Усім відома ситуація. Підтримуємо Івана. Ми на його боці. Він є частиною нашої команди. Ми з ним обмінюємося інформацією, ми з ним у тісному контакті. Іван – надзвичайна людина з великим серцем. Те, що відбувається – це серцевий біль.

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Ситуація постійно розвивається. Можу сказати, що я та людина, яка підтримує Івана. Я його повністю розумію, він імпонує мені як людина. Важливо, щоб він зміг продовжити грати у футбол, не має значення, в якій країні. Це його сенс життя", – цитує Шварца Спорт-Экспресс.

Нагадаємо, вранці 24 лютого Росія розпочала повномасштабне вторгнення на територію України. Агресор системно обстрілює наші міста, однак ЗСУ та об'єднання територіальної оборони дають відсіч ворогу.

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