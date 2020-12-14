"Те, що ми добре знаємо київське Динамо, не є великою перевагою. Всі суперники в Лізі Європі дуже складні. Ми в цьому абсолютно впевнені.

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Зараз в національній першості Динамо випереджає Шахтар, хоча й ми добре виступаємо в чемпіонаті Бельгії. Ми знаємо наші сильні сторони. До лютого ми повинні бути повністю готові до поєдинків з Динамо, щоб продовжити наші виступи в наступній стадії Ліги Європи", – цитує Рітса видання Zbirna.com.

Нагадаємо, поєдинки між Динамо і Брюгге відбудуться 18 і 25 лютого 2021 року. Перша зустріч пройде у Києві.

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