Колишній менеджер з медіа та маркетингу ЛНЗ Андрій Вєков розповів, хто був ініціатором припинення його співпраці з черкаським клубом.

"Ініціатор – клуб. Те, що мені озвучили, мені соромно говорити в пресі. Зі мною говорив Каюк (в.о. гендиректора ЛНЗ), головним його меседжем стало речення: "У мене карт-бланш, тому твоїм напрямком будуть займатися інші люди".

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Я не витрачаю сили на згоду чи незгоду з рішенням керівництва, спрямую її на творення", – сказав Вєков для Тribuna.

Нагадаємо, що крім менеджера з маркетингу ЛНЗ припинив співпрацю з директором та двома адміністраторами клубу. Ще раніше стало відомо про звільнення гендиректора "фіолетових" Андрія Колісника та спортивного директора Євгена Тарасенка.

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