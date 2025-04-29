"Те, що мені озвучили, мені соромно говорити в пресі": екс-менеджер ЛНЗ прокоментував своє звільнення з клубу
Колишній менеджер з медіа та маркетингу ЛНЗ Андрій Вєков розповів, хто був ініціатором припинення його співпраці з черкаським клубом.
"Ініціатор – клуб. Те, що мені озвучили, мені соромно говорити в пресі. Зі мною говорив Каюк (в.о. гендиректора ЛНЗ), головним його меседжем стало речення: "У мене карт-бланш, тому твоїм напрямком будуть займатися інші люди".
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Я не витрачаю сили на згоду чи незгоду з рішенням керівництва, спрямую її на творення", – сказав Вєков для Тribuna.
Нагадаємо, що крім менеджера з маркетингу ЛНЗ припинив співпрацю з директором та двома адміністраторами клубу. Ще раніше стало відомо про звільнення гендиректора "фіолетових" Андрія Колісника та спортивного директора Євгена Тарасенка.
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