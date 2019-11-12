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Тайсон може повернутися в Бразилію – тамтешній клуб знову спробує придбати капітана Шахтаря

15:10 421 Читать на русском
Тайсон може повернутися в Бразилію – тамтешній клуб знову спробує придбати капітана Шахтаря
Тайсон / ФК Шахтар

Бразильський Інтернасьйонал на початку наступного року знову спробує підписати півзахисника Шахтаря Тайсона.

Клуб з Порту-Алегрі вже намагався придбати свого вихованця влітку цього року, але тоді бразильцям забракло грошей. Керівництво "колорадос" розраховує, що цього разу Шахтар погодиться відпустити 31-річного гравця за набагато меншу суму, інформує бразильське видання Gauchazh.

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Зважаючи на скандальні події, учасником яких став футболіст в недавньому матчі УПЛ проти Динамо, а також на його бажання повернутися на батьківщину, Інтернасьонал готує офіційну пропозицію українському клубу. Цю ідею підтримали вболівальники та гравці бразильської команди.

Зазначимо, що чинний контракт Тайсона з Шахтарем розрахований до 2021-го року. За чутками, у послугах бразильця також зацікавлений італійський Мілан.

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