Тайсон змінив зачіску перед матчем за Суперкубок проти Динамо – гравець Шахтаря порівняв себе з екс-зіркою НБА

Бразилець вийшов на тренування "гірників" з новою зачіскою. Замість пишного афро Тайсон заплів волосся у дреди.
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"Аллен Тайверсон", – підписав світлину з оновленим образом лідер Шахтаря. 32-річний форвард явно натякає на схожість із колишньою зіркою НБА Алленом Айверсоном.
Нагадаємо, вже сьогодні (25 серпня) Тайсон разом із Шахтарем протистоятимуть Динамо в Суперкубку України. Початок зустрічі о 21:30.
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