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Тайсон змінив зачіску перед матчем за Суперкубок проти Динамо – гравець Шахтаря порівняв себе з екс-зіркою НБА

06:30 - Читать на русском
Тайсон змінив зачіску перед матчем за Суперкубок проти Динамо – гравець Шахтаря порівняв себе з екс-зіркою НБА
Тайсон / Сайт Шахтаря

Форвард Шахтаря Тайсон наважився на певні зміни у своїй зовнішності.

Бразилець вийшов на тренування "гірників" з новою зачіскою. Замість пишного афро Тайсон заплів волосся у дреди.

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"Аллен Тайверсон", – підписав світлину з оновленим образом лідер Шахтаря. 32-річний форвард явно натякає на схожість із колишньою зіркою НБА Алленом Айверсоном.

Нагадаємо, вже сьогодні (25 серпня) Тайсон разом із Шахтарем протистоятимуть Динамо в Суперкубку України. Початок зустрічі о 21:30.

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Allen Taiverson!! ️

Допис, поширений Taison Barcellos Freda (@taisonfreda7)

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