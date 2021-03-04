Зірка Шахтаря Тайсон пообіцяв не забувати Україну, де провів основну частину своєї кар'єри гравця.

"11 років у країні, яка мене прийняла, яка зробила мене кращим і дозволила досягти висот у моїй професії! Дякую за вашу прихильність до мене, можете бути впевнені, я буду пам'ятати вас все життя!

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Дуже дякую, я люблю тебе, Україно!" – написав Тайсон в Instagram, прикріпивши фото з нагородами "Футбольні зірки України".

Нагадаємо, чинний контракт бразильця завершується влітку, і хавбек близький до переходу в Інтернасьйонал. Тайсон захищає кольори донецького клубу з 2013 року.

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