Тайсон зіштовхнувся з проблемами в Європі – екс-зірка Шахтаря підкреслив різницю між Луческу та його сином
20:15 - Читать на русском
Півзахисник ПАОКа Тайсон продовжує звикати до нового клубу.
Хоча Тайсон перейшов до ПАОКа ще в січні, бразильцю не вдалось повноцінно адаптуватись до нового клубу, повідомляє SporTime.
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Однією з причин є методи Развана Луческу. Зазначається, що Тайсон не звик до такої інтенсивності, адже ні в Шахтарі Мірчі Луческу, ані в Бразилії з таким не стикався.
До слова, Тайсон вже зіграв у 5 матчах за ПАОК та відзначився одним забитим м'ячем (у першій же грі).
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