Хоча Тайсон перейшов до ПАОКа ще в січні, бразильцю не вдалось повноцінно адаптуватись до нового клубу, повідомляє SporTime.

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Однією з причин є методи Развана Луческу. Зазначається, що Тайсон не звик до такої інтенсивності, адже ні в Шахтарі Мірчі Луческу, ані в Бразилії з таким не стикався.

До слова, Тайсон вже зіграв у 5 матчах за ПАОК та відзначився одним забитим м'ячем (у першій же грі).

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