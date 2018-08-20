Тайсон зацікавив Севілью

Капітан Шахтаря Тайсон може перейти у іспанську Севілью.

Севілья активно цікавиться вінгером "гірників" та навіть зробила запит у клуб, повідомляє transfermarketweb.com.

Нагадаємо, останнім часом предметний інтерес до Тайсона проявляла Рома, але трансферне вікно в Італії вже зачинилось, а бразилець продовжує грати в Шахтарі.

Тайсон залишається в Шахтарі, – Фонсека

У складі Шахтаря Тайсон виступає з 2013 року, за цей час бразилець зіграв за "гірників" 122 гри та відзначився 23 рази.