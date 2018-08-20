toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ВАЛЕНСІЯ - АТЛЕТІКО КРІСТАЛ ПЕЛАС - ЛІВЕРПУЛЬ

Тайсон зацікавив Севілью

19:53 657 Читать на русском
Тайсон зацікавив Севілью
Тайсон / фото: О. Осипов

Капітан Шахтаря Тайсон може перейти у іспанську Севілью.

Севілья активно цікавиться вінгером "гірників" та навіть зробила запит у клуб, повідомляє transfermarketweb.com.

Нагадаємо, останнім часом предметний інтерес до Тайсона проявляла Рома, але трансферне вікно в Італії вже зачинилось, а бразилець продовжує грати в Шахтарі.

Тайсон залишається в Шахтарі, – Фонсека

У складі Шахтаря Тайсон виступає з 2013 року, за цей час бразилець зіграв за "гірників" 122 гри та відзначився 23 рази.

Теги
Трансфери Іспанія Трансфери Чемпіонату Іспанії Шахтар Шахтар Севілья Севілья Трансфери Шахтаря Трансфери чемпіонату України
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
46
хв
Крістал Пелас
22:00
Ліверпуль
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Залиште відгук