"Я вважаю, що Тайсон важливий для Шахтаря. Як на технічному, так і на тактичному рівні. Він атлетичний футболіст з ідеальною харизмою на полі та за його межами. Він здатний допомогти, як молодим гравцям команди, так і старшим.

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Він – гравець, який викликає інтерес з боку багатьох клубів, як італійських, так і зарубіжних. Він може закрити дві позиції і має міжнародний досвід. Було кілька звернень та запитів на інформацію від італійських клубів.

Тайсон найкраще почувається як лівий нападник, але він також легко пристосовується до гри в центральній зоні, під центрфорвардом. Шахтар – клуб, який зазвичай грає з трьома футболістами в атаці. Тому Тайсон може бути цікавий командам, які роблять ставку на атакувальну гру. Перш за все, я говорю про Рому, Наполі й Інтер", – цитує Руджеро Ласеренца CalcioWeb.

Нагадаємо, бразилець захищає кольори Шахтаря з 2013 року. Раніше Тайсон повідомив, що розпочав перемовини щодо переходу в бразильський Інтернасьйонал.

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