Як відомо, півзахисник Шахтаря Тайсон напередодні був переведений у дубль. Рішення клубу аргументував директор з футболу "гірників" Даріо Срна, звинувативши бразильця у небажанні розминатися і виходити на заміну у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи з Ромою.

Тайсон відреагував на переведення у дубль Шахтаря

За повідомленням Telegram-каналу "Бомбардир", окрім відлучення гравця від першої команди останній отримав штраф у більш ніж половину місячної зарплати. Виступати за дубль Шахтаря у Тайсона особливого бажання теж немає, тож навряд чи ми побачимо його у грі в Україні.

Нагадаємо, Тайсон виступає за Шахтар з 2013 року. У поточному сезоні провів за "гірників" 24 матчі у всіх турнірах, забив 2 голи та віддав 1 асист. Влітку 33-річний вінгер стає вільним агентом, і преса активно сватає його в бразильский Інтернасьйонал.

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