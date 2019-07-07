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АРГЕНТИНА - ЧИЛІ ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ КОПА АМЕРІКА-2019

Тайсон залишиться у Шахтарі, – агент гравця

10:07 881 Читать на русском
Тайсон залишиться у Шахтарі, – агент гравця
Тайсон / фото: ФК Шахтар

Півзахисник Шахтаря Тайсон не покине команду цього літа.

"Чи були якісь контакти після призначення Фонсеки в Рому? Ні, жодних пропозицій від італійців не було.

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Це означає, що Тайсон гарантовано залишиться у Шахтарі", – цитує агента гравця Romapress.

Зазначимо, контракт 31-річного вінгера чинний до 2021 року, тому в чемпіона України немає потреби поспішати з рішенням щодо його майбутнього.

Нагадаємо, в минулому сезоні 31-річний бразилець провів 35 матчів у складі донеччан, відзначився 6 забитими м'ячами і 15 асистами.

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