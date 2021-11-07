Тайсон забив переможний гол у дербі екс-зірок УПЛ – труни, бійка і вилучення рецидивіста після фінального свистка
Поєдинок чемпіонату Бразилії Інтернасьйонал – Греміо, хоч і подарував лише один гол, але став найбільш обговорюваним матчем суботи в Південній Америці. Одним із героїв гри став екс-капітан Шахтаря Тайсон.
Чемпіонат Бразилії, 30 тур
Інтернасьйонал – Греміо – 1:0
Гол: Тайсон, 40
Вилучення: Патрік – Кортес (обоє – після фінального свистка)
Греміо, який плететься на передостанньому місці в зоні вильоту, поїхав у гості до принципового опонента – Інтернасьйоналя. У стартовому складі господарів вийшов колишній хавбек донецького Шахтаря Тайсон, який став одним із героєв зустрічі. Йому протистояв Дуглас Коста, який свого часу був одноклубником Тайсона в Україні.
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Саме 33-річний екс-капітан "гірників" відкрив рахунок незадовго до перерви, хоча міг відзначитися ще раніше, але змарнував свої нагоди. Тайсон у нетиповому для себе стилі вразив ворота Греміо ударом головою, замкнувши у падінні подачу Еденілсона.
Ще в першому таймі рахунок мав ставати 2:0, але Патрік після прострілу того ж Еденілсона примудрився влучити у стійку буквально з двох метрів! Греміо мав шикарну нагоду уникнути поразки на останніх секундах гри. Дієго Соуза, який колись захищав кольори харківського Металіста (оце так зустріч екс-представників УПЛ у Бразилії!) головою ледь не перекинув кіпера, але в останній момент Ломба таки дотягнувся до м'яча.
Зрештою, Інтернасьйонал втримав перемогу, а гол Тайсона залишився єдиним у зустрічі. Це третій гол бразильця після повернення не батьківщину з Шахтаря. Греміо і далі йде передостаннім і відстає від рятівної зони вже на 7 очок, а Інтер піднявся на 7 позицію, яка дає право на участь в Копа Судамерікана.
Проте принципове дербі не могло завершитися просто так. Півзахисник Інтернасьоналя Патрік, святкуючи знаковий тріумф, підняв над головою картонну труну в кольорах Греміо – вочевидь, натякаючи на неминучий виліт суперника з елітного дивізіону. Його підтримали ще кілька футболістів Інтера, які взяли у фанатів символічні труни і почали стрибати з ними на полі. Гості не стрималися і накинулися на опонентів. Виникла сутичка, наслідком якої стали два вилучення – головного провокатора і одного гравця Греміо. Розбороняти футболістів прибігли навіть правоохоронці.
Цікаво, що для Патріка це червона картка в другому поспіль матчі. Два тижні тому він був вилучений у грі з Корінтіансом за сутичку на 90+5 хвилині. Відбув дискваліфікацію у грі з Сан-Паулу, а зараз знову підвів команду вже після фінального свистка. Втім, перемогою в дербі такі емоцій частково можна пояснити.
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Відеоогляд матчу Інтернасьйонал – Греміо з голом Тайсона