"Я спав і прокидався з рукою на серці за Україну. Полегшення від того, що ми тут, у безпеці. Але у той же час з важким серцем за цю настільки дорогу і улюблену країну. Як зазвичай говоримо, нашу другу країну.

"Я приїхав сюди не за грошима": Де Дзербі не захотів утікати з України та не панікує через напад Росії

Ми приїхали в Україну молодими, а поїхали дорослими та зрілими. Україна була і буде частиною нашого життя назавжди.

Я тільки прошу бога зберегти і подбати про цю країну та народ, який так багато страждав. Нашим друзям. Я молюся, щоб вони змогли вибратись звідти якнайшвидше. Хай береже їх бог", – написав Тайсон в Instagram.

Нагадаємо, сьогодні, 24 лютого, російські війська атакувала Україну одразу з кількох напрямків. Наші воїни продовжують давати гідну відсіч окупанту та знищувати ворога.

Росія напала на Україну: реакція українських футболістів і західного світу (LIVE)