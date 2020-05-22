"Тайсон вже багато років в Україні, йому чогось бракує": Степаненко відреагував на чутки про конфлікт з бразильцем

Півзахисник Шахтаря Тарас Степаненко запевнив, що в нього немає ніяких проблем у спілкуванні з Тайсоном.

"У мене з Тайсоном немає ніяких проблем, ми нормально спілкуємося. Люди роздмухують якісь конфлікти. Я хочу, щоб клуб досягав максимальних результатів, тому, якщо собі треба дати по шапці, то я дам спокійно. І так повинен кожен до себе ставитися, щоб колектив домагався результатів.

Тайсон – топовий футболіст, за ним завжди стежать, такого футболіста хочуть отримати до себе в команду багато тренерів і керівників. Десь йому в вуха щось ллють агенти, десь він сумує за домівкою, за Бразилією, найчастіше згадує Інтернасьйонал.

Інтернасьйонал боротиметься з іменитими клубами за Тайсона

Він виріс у великій родині, у нього багато братів і сестер. Вони постійно до нього прилітають, мама прилітає до Києва, вони тут живуть. Він вже багато років в Україні, йому чогось бракує. Але щойно команда щось виграє або єврокубки, то він тренується, все супер. Був момент, він ходив без настрою, Андрій Шевченко йому класні слова сказав на нагородженні, коли він почав тренуватися. Він піддається емоціям, у нього бувають часто перепади настрою. Це відіграє свою роль.

Але я думаю, що він дуже любить нашу країну, наш клуб, як би не склалася його кар'єра, він до кінця відпрацює контракт. Домовиться з клубом, залишиться – для рівня Шахтаря це буде класно. А не домовиться – в будь-якій команді Бразилії, Європи він буде грати. Його якість на найвищому рівні, не дарма він в збірну Бразилії викликався", – цитує Степаненка Tribuna.

Нагадаємо, після поразки від Аталанти Тарас Степаненко висловив невдоволення поведінкою деяких своїх одноклубників, які, на його думку, демонструють неповагу до клубу. Імовірно, йшлося про бразильського легіонера "гірників" Тайсона, який у 17 турі УПЛ отримав підозрілу жовту картку і пропустив матч із Зорею. Відповідь Тайсона не забарилася – гравець порадив Степаненку звернути увагу на свої власні помилки.

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