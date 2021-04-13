"Ситуація Тайсона? Не можу цей момент коментувати, тому що це особисте для нього і клубу.

Тайсон більше не зіграє за Шахтар, – ЗМІ

Вважаю, що він вчинив просто некоректно. Думаю, люди, які повинні це вирішити, вже все вирішили. Всі питання улагоджені", – заявив Бондар у розмові з Футбольним форматом.

Нагадаємо, 20 березня Шахтар перевів Тайсона в дубль через відмову виходити на заміну в матчі ЛЄ проти Роми. Контракт бразильця розрахований до 30 червня, після чого він повинен приєднатися до Інтернасьйонала на правах вільного агента.

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