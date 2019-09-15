Тайсон у матчі з Зорею відсвяткував подвійний гольовий ювілей

Капітан "гірників" забив 65-й м'яч в українській кар'єрі, у тому числі 45-й за Шахтар.

Гол у матчі з Зорею (4:3) став 65-м в українській кар'єрі Тайсона. 41 м'яч він забив у Прем'єр-лізі, 17 – у єврокубках, 6 – в Кубку України і 1 – у Суперкубку України, повідомляє Sport.ua.

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45 разів він відзначився за Шахтар (ЧУ – 28, ЕК – 10, КУ – 6, СК – 1), 20 – за Металіст (ЧУ – 13, ЕК – 7). Частіше за інших капітан "гірників" вражав ворота Маріуполя (5 разів) і Зорі (4 рази). До слова, серед легіонерів не з європейських країн більше за Тайсона забивали лише 5 гравців, причому всі з Бразилії.

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Топ-10 бомбардирів-легіонерів

1. Луїс Адріано (Бразилія) – 127 голів.

2-3. Брандау (Бразилія) – 91 гол.

2-3. Жуніор Мораєс (Бразилія) – 91 гол.

4. Алекс Тейшейра (Бразилія) – 89 голів.

5. Діого Рінкон (Бразилія) – 71 гол.

6. Тайсон (Бразилія) – 65 голів.

7-8. Жадсон (Бразилія) – 63 голи.

7-8. Лакі Ідахор (Нігерія) – 63 голи.

9-10. Факундо Ферейра (Аргентина) – 59 голів.

9-10. Клейтон Шав’єр (Бразилія) – 59 голів.

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