"Тайсон цілеспрямовано "скосив" Гая", – екс-арбітр ФІФА Ступар оцінив фол бразильця в матчі Шахтар – Олімпік

Колишній арбітр ФІФА Мирослав Ступар вважає, що бригада арбітрів матчу Шахтар – Олімпік втратила контроль над грою у другому таймі.

Ступар закликає повернутися до поєдинку між Шахтарем і Зорею, коли було багато розмов про те, що суддя Кривоносов не вилучив Харатіна за удар Тайсона ззаду. Але той епізод, як зазначає Мирослав, був навіть більш ігровим, ніж момент за участю Тайсона і Гая. Мовляв, футболіста Олімпіка бразилець "скосив" цілеспрямовано і без найменшого наміру зіграти в м'яч. І ось тепер виникає питання: скільки матчів дискваліфікації відсидить Копієвский? Тому що Кривоносов відбуває покарання до сих пір, зазначає він.

"Копієвский мабуть не налаштувався на цей матч, тому що, можливо, вважав, що буде все розвиватися за звичним сценарієм: перемога Шахтаря без великого опору Олімпіка. Але сталося інакше.

Шахтар – Олімпік: Тайсон брутально в'їхав у ноги Гаю

І тут вже на перший план вийшла психологія арбітра. Перший тайм пройшов у коректній боротьбі. І взагалі матч не був грубим, хоча Шахтар сфолив більше,ніж Олімпік (13:11). Вже після перерви проявилася велика самовіддача гостей, до такого перебігу подій не була готова бригада арбітрів, і посипалися помилки. Як в одну, так і в іншу сторону.

Вже на 60-й хвилині Кольцов пішов у підкат, чисто зіграв в м'яч, а футболіст Шахтаря завалився через його ноги. Копієвский зафіксував фол і показав Кольцову жовту картку, хоча порушення правил взагалі не було.

На 68-й хвилині Мораєс здорово увійшов в штрафну зону і впав, внаслідок чого отримав жовту за симуляцію. Хоча очевидною симуляції не було, тому що опонент, переслідуючи Мораєса, випадково зачепив його ногу. Тут є більше підстав говорити про одинадцятиметровий, ніж про симуляції", – підсумував Ступар для ua-football.

"В Олімпіка вкрали перемогу". Чому Шахтар винен у цій ситуації, Тайсона треба карати, а УПЛ – змінити календар