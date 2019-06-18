Тайсон став найкращим гравцем Шахтаря у сезоні 2018/19

Вболівальники Шахтаря обрали найкращого футболіста команди в сезоні-2018/19.

За результатами голосування переможцем став капітан "гірників" Тайсон, який набрав 3 129 балів, повідомляє прес-служба Шахтаря.

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Нагадаємо, в минулому сезоні 31-річний бразилець провів 35 матчів у складі донеччан, відзначився 6 забитими м'ячами і 15 асистами. Фанати тричі називали його найкращим гравцем місяця – у вересні, листопаді і травні.

Друге місце посів голкіпер Андрій Пятов з 1 411 голосами. Далі розташувалися Марлос (797), Жуніор Мораєс (788) і Тарас Степаненко (486).

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