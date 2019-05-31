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Тайсон став найкращим асистентом УПЛ-2018/19

08:25 211 Читать на русском
Тайсон став найкращим асистентом УПЛ-2018/19
Тайсон / ФК Шахтар

Півзахисник Шахтаря Тайсон віддав найбільше результативних передач в УПЛ.

Тайсон став найкращим асистентом УПЛ у сезоні 2018/19. На рахунку бразильця 12 результативних передач, що на 1 більше, ніж у вінгера Динамо Віктора Циганкова.

Мораєс став найкращим бомбардиром УПЛ

Донецький Шахтар за підсумками сезону став чемпіоном України, набравши 83 очки. Київське Динамо завершило чемпіонат на 2 позиції з 72 пунктами.

Наступного року донеччани в статусі переможця УПЛ зіграють у груповому етапі Ліги чемпіонів.

Шахтар в останньому матчі чемпіонату розгромив Львів

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Теги
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