Тайсон швидко відновлюється від травми – футболіст вже займається у спортзалі

Хавбек Шахтаря Тайсон показав, як відновлюється від травми.

Бразильський півзахисник Шахтаря Тайсон виклав на своїй сторінці в інстаграм серію відеороликів, де займається у спортивній залі. "Залишилось ще небагато. Я скоро повернусь", – написав хавбек під постом.

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Тайсон виконує різного роду вправи, які не сильно нагружають його травмовану ногу. До ноги прикріплені різні пристрої для фіксації показників та запобігання рецидиву.

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Нагадаємо, гравець Зорі Ігор Харатін грубо зіграв проти капітана донеччан у 11 турі УПЛ, і той був змушений покинути поле за допомогою медиків. Тасон має повернутись на поле до середини листопада.