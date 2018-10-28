Тайсон розповів, як проходить відновлення після травми

Капітан Шахтаря Тайсон, який травмувався в матчі з Зорею, сподівається, що через два тижні почне виконувати бігові вправи.

"Зараз проходжу терапію, кожен день. Відчуваю себе краще, вже кручу велосипед. Проте, ще не можу назвати точну дату свого повернення. Сам не знаю.

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Якщо ж говорити про мої бажання, то хотілося б зіграти зі своїми партнерами вже в найближчий вівторок (домашній поєдинок Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті. – прим. Футбол 24). Але, на жаль, у мене не вийде. Буду вболівати за команду.

Вже не дочекаюся, коли повернуся на поле. Можливо, через два тижні я почну бігати", – сказав Тайсон в інтерв'ю програмі "ПроФутбол".

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