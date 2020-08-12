toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Ліга Європи
ШАХТАР - БАЗЕЛЬ ЛІГА ЄВРОПИ ЛІГА ЧЕМПІОНІВ АТАЛАНТА - ПСЖ ДИНАМО

Тайсон програв боротьбу за звання найкращого гравця 1/4 фіналу ЛЄ – переможець вже вилетів з турніру

19:28 - Читать на русском
Тайсон програв боротьбу за звання найкращого гравця 1/4 фіналу ЛЄ – переможець вже вилетів з турніру
Карл-Юхан Юнссон / УЄФА

УЄФА оголосив найкращого футболіста чвертьфінальної стадії Ліги Європи 2019/20.

2’ Жуніор Мораєс
22’ Тайсон
75’ Алан Патрік
88’ Додо
 
Рікі ван Вольфсвінкель 90+2’
2’ Жуніор Мораєс
22’ Тайсон
75’ Алан Патрік
88’ Додо
90+2’ Рікі ван Вольфсвінкель

Переможцем став голкіпер Копенгагена Карл-Юхан Юнссон, інформує офіційний Twitter Ліги Європи.

Скасовані голи, удари в стійки і переможний пенальті у відеоогляді матчу Манчестер Юнайтед – Копенгаген

30-річний воротар всіма силами стримував атаки Манчестер Юнайтед. Не в останню чергу завдяки його грі данці все ж дотягнули до екстра-тайму, але Бруну Фернандеш з пенальті приніс "червоним дияволам" перемогу.

Також на звання найкращого гравця чвертьфіналів Ліги Європи претендували Тайсон (Шахтар), Лукас Окампос (Севілья) та Ніколо Барелла (Інтер). У півфіналі турніру Шахтар зіграє з Інтером, а Севілья протистоятиме Ман Юнайтед. Поєдинки пройдуть 17 та 16 серпня відповідно.

Шахтар – Базель: магічне тріо МТМ і перехвалений дебютант – оцінки "гірникам" за передостанній крок до фіналу ЛЄ

blog_ava
Шахтар – Базель: бразильський карнавал, класний Степаненко, неоднозначні Бондар та Олівер і хороші шанси на тріумф в ЛЄ
05:51
15836
Теги
Ліга Європи Шахтар - Базель Тайсон Лукас Лукас Окампос Ніколо Ніколо Барелла Шахтар Шахтар Копенгаген Копенгаген Карл-Юхан Карл-Юхан Юнссон
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Десна підписала досвідченого нападника
    Україна — 14:482967 Десна підписала досвідченого нападника
1
год
:
12
хв
Аталанта
22:00
ПСЖ
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?