Тайсон програв боротьбу за звання найкращого гравця 1/4 фіналу ЛЄ – переможець вже вилетів з турніру

Переможцем став голкіпер Копенгагена Карл-Юхан Юнссон, інформує офіційний Twitter Ліги Європи.

Скасовані голи, удари в стійки і переможний пенальті у відеоогляді матчу Манчестер Юнайтед – Копенгаген

30-річний воротар всіма силами стримував атаки Манчестер Юнайтед. Не в останню чергу завдяки його грі данці все ж дотягнули до екстра-тайму, але Бруну Фернандеш з пенальті приніс "червоним дияволам" перемогу.

Також на звання найкращого гравця чвертьфіналів Ліги Європи претендували Тайсон (Шахтар), Лукас Окампос (Севілья) та Ніколо Барелла (Інтер). У півфіналі турніру Шахтар зіграє з Інтером, а Севілья протистоятиме Ман Юнайтед. Поєдинки пройдуть 17 та 16 серпня відповідно.

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