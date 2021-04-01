Бразилець продовжує тренуватися з дублем "гірників" і на матч першої команди проти Ворскли не поїде, стверджує Meta-ratings.

"Емоції переважають над здоровим глуздом": Степаненко дав пораду Шахтарю щодо скандалу з Тайсоном

Упродовж останніх днів бразильська преса повідомляла про достроковий розрив контракту, щоб Тайсон якомога швидше приєднався до Інтернасьйонала. Втім, "втеча з полону" наразі відкладається, і 33-річному вінгеру доведеться миритися з принизливою роллю.

Нагадаємо, Тайсон виступає за "гірників" з 2013 року, а його контракт завершується влітку. У поточному сезоні бразилець провів 24 матчі у всіх турнірах, забив 2 голи та віддав 1 асист. Причиною покарання зірки стала відмова виходити на заміну.

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