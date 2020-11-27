Півзахисник Шахтаря Тайсон близький до повноцінного відновлення від пошкодження.

"Гірники" провели відновлювальне тренування після виїзного матчу Ліги чемпіонів проти Борусії М.

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Із гравцями основної групи займався Тайсон, повідомляє офіційний сайт Шахтаря, який не грав із 8 листопада. Тренування пропустив Владислав Вакула, однак не через пошкодження – гравець сьогодні виступав у складі Шахтаря U-21.

До слова, Тайсон відіграв у 11 матчах у складі Шахтаря у сезоні 2020/21, записавши 2 голи та 1 асист.

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