toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ДИНАМО - КОПЕНГАГЕН СЕНТ-ЕТЬЄН - ОЛЕКСАНДРІЯ ЛІГА ЄВРОПИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Тайсон потрапив у команду тижня FIFA разом із зірками Барселони, ПСЖ і Борусії Д

17:42 133 Читать на русском
Тайсон потрапив у команду тижня FIFA разом із зірками Барселони, ПСЖ і Борусії Д
Тайсон / ФК Шахтар

Лідер донецького Шахтаря Тайсон став одним з найефективніших гравців минулого вікенду в європейських чемпіонатах.

Культовий футбольний симулятор FIFA опублікував свою версію символічної збірної тижня, до якої потрапив і представник "гірників".

Агент Тайсона розповів, чи зможе взимку відбутися трансфер бразильця у Мілан

Тайсон разом з Дані Парехо (Валенсія) і Абдулаєм Дукуре (Уотфорд) сформував лінію півзахисту команди. Також до збірної увійшли такі зірки як Матс Хуммельс (Борусія Д), Антуан Грізманн (Барселона) та Анхель Ді Марія (ПСЖ).

Нагадаємо, Тайсон у матчі 11 туру УПЛ проти Колоса відзначився двома голами і одним асистом, ставши одним з головних героїв впевненого розгрому (6:0).

"Динамо знищувало українців у другому таймі": хорватські ЗМІ пояснили "божевільний вчинок" Пятова і провал Шахтаря в ЛЧ

blog_ava
Динамо – Копенгаген: анонс матчу Ліги Європи
Теги
Тайсон Тайсон Шахтар Шахтар
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
3
год
:
41
хв
Динамо
22:00
Копенгаген
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук