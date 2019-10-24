Тайсон потрапив у команду тижня FIFA разом із зірками Барселони, ПСЖ і Борусії Д

Лідер донецького Шахтаря Тайсон став одним з найефективніших гравців минулого вікенду в європейських чемпіонатах.

Культовий футбольний симулятор FIFA опублікував свою версію символічної збірної тижня, до якої потрапив і представник "гірників".

Агент Тайсона розповів, чи зможе взимку відбутися трансфер бразильця у Мілан

Тайсон разом з Дані Парехо (Валенсія) і Абдулаєм Дукуре (Уотфорд) сформував лінію півзахисту команди. Також до збірної увійшли такі зірки як Матс Хуммельс (Борусія Д), Антуан Грізманн (Барселона) та Анхель Ді Марія (ПСЖ).

Нагадаємо, Тайсон у матчі 11 туру УПЛ проти Колоса відзначився двома голами і одним асистом, ставши одним з головних героїв впевненого розгрому (6:0).

"Динамо знищувало українців у другому таймі": хорватські ЗМІ пояснили "божевільний вчинок" Пятова і провал Шахтаря в ЛЧ