"Все добре, Тайсон повертається. Він уже підписав попередній контракт. Спочатку йшлося про дворічний договір, до середини 2023 року. Зараз Інтернасьйонал спілкується з Шахтарем щодо того, чи зуміє Тайсон повернутися до Бразилії раніше. У нього немає шансів не приїхати, він уже підписав угоду. Це був його життєвий вибір.

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У нас були варіанти в Китаї, Саудівській Аравії, Італії, Португалії, Туреччині, але він подумав, що час повертатися. Якщо трапиться так, що він повинен буде відпрацювати контракт до кінця, то з 1 липня він точно стане гравцем Інтернасьйонала", – поділився Дорнеллес у коментарі Gauchazh.

Нагадаємо, ветеран виступає за "гірників" з 2013 року. У поточному сезоні Тайсон провів 24 матчі у всіх турнірах, забив 2 голи та віддав 1 асист. Нещодавно зірку перевели в дубль через відмову виходити на заміну.

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