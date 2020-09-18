Тайсон повідомив донецький клуб, що це його останній сезон у Шахтарі. Про це сам вінгер розповів бразильським журналістам, повідомляє Revista Colorado.

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Тайсон заявив, що покине "гірників" по завершенні чинного контракту, який діє до літа 2021 року. ЗМІ повідомляють, що бразилець має усну домовленість про перехід в Інтернасьйонал, за який він вже колись виступав. Причиною такого рішення є бажання бути ближчим до мами і важко хворого батька.

Зазначимо, що свою кар'єру Тайсон розпочинав у Бразилії в Інтері B, звідки перебрався в Інтернасьйонал. Опісля форвард три сезони провів у Металісті, а з 2013 він захищає кольори Шахтаря. У минулому сезоні Тайсон зіграв 38 матчів за "гірників" у всіх турнірах, відзначився 11 голами та 10 асистами.

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