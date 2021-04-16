"Закінчується моя історія в Шахтарі. Чесно кажучи, це особливий момент. Я не хотів би закінчувати все так, як зараз виходить. Вдячний клубові від щирого серця за все те, що тут для мене зробили. Я приїхав сюди дуже молодим, і клуб зробив усе для мене.

Тайсон офіційно покинув Шахтар

Це складний момент, адже я, безумовно, сумуватиму. Останнім часом моє життя асоціюється лише з Україною. Тут я виграв безліч титулів, став лідером у клубі, зміг протягом цього часу зіграти на чемпіонаті світу. Завжди вболіватиму за Шахтар і завжди стежитиму за командою. Хочу подякувати геть усім у клубі за все те, що для мене зробили.

Серед 299 матчів у футболці Шахтаря найбільше запам'яталась моя перша гра проти дортмундської Борусії у Донецьку. Той матч я ніколи не забуду, адже він став моєю прем'єрою. Уболівальникам і самому місту Донецьку дякую за любов, яку там виявляли до мене. Хочу вибачитись не лише перед уболівальниками, а й перед адміністрацією, директорами, Містером, тренерським штабом і партнерами по команді за свою помилку. Хочу сказати, що сумуватиму й мені вас бракуватиме.

Вболівальникам Шахтаря хочу подякувати за любов, яку вони виявляли до мене і моєї родини весь цей час. Я їду, однак моя подяка клубу – це те, чого я ніколи не забуду. Сподіваюсь, ви зрозумієте мене та помилки, яких я припустився останніми місяцями. Повторюся, мені вас бракуватиме і я сумуватиму. Я намагався для клубу робити все, що було мені до снаги. Сподіваюсь, я багатьох тішив протягом того періоду, що був тут. Далі вболіватиму за Шахтар. Щиро дякую за все, що ви зробили в моєму житті!" – цитує Тайсона офіційний сайт "гірників".

Нагадаємо, 33-річний бразилець став вільним агентом та завершив свою кар'єру в Шахтарі. Очікується, що новим клубом Тайсона буде бразильський Інтернасьйонал, з якого гравець і перебрався в Україну у 2010-му.

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