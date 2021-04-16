"Гірники" оголосили про дострокове припинення співпраці з бразильцем, який останні тижні провів у дублі через порушення дисципліни. Тайсон став вільним агентом і може безперешкодно підписати контракт із новим клубом.

33-річний бразилець став вільним агентом та завершив свою кар'єру в Шахтарі. Клуб подякував Тайсону за співпрацю і побажав успіхів у подальшому, зазначає офіційний сайт "помаранчево-чорних".

Бразильські ЗМІ ще 15 квітня повідомили про розрив контракту, а сьогодні цю інформацію підтвердив Олександр Денисов – директор телеканалів "Футбол".

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Як відомо, Тайсон був переведений у дубль Шахтаря через відмову вийти на заміну в матчі Ліги Європи проти Роми. Таким чином, останнім матчем вінгера за "гірників" стала гра з Десною, у якій бразилець з'явився на останніх хвилинах.

Тайсон приєднався до Шахтаря на початку 2013 року з харківського Металіста. У футболці "гірників" провів 299 матчів у всіх турнірах, забив 55 голів та віддав 78 асистів. Став 6-разовим чемпіоном України, 5 разів виграв Кубок та 4 – Суперкубок. Також має у своєму активі звання найкращого футболіста року в УПЛ.

Очікується, що новим клубом Тайсона стане бразильський Інтернасьйонал, з якого гравець і перебрався в Україну у 2010-му.

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