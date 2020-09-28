"З Олімпіком була складна гра (2:0). У першому таймі не вдавалося забити гол, але ми довго чекали цієї перемоги і добре, що сьогодні нам вдалося її здобути.

Шахтар – Олімпік – 2:0 –відео голів та огляд матчу

Сподіваємося, що знову повернемося на переможний шлях. Хочу привітати весь колектив, наших уболівальників, які підтримують нас зараз на відстані. Ви можете бути впевнені, що Шахтар буде боротися за титул", – цитує Тайсона офіційний сайт клубу з посиланням на Shakhtar News.

Нагадаємо, "гірники" встигли двічі втратити очки у чотирьох турах УПЛ, а також програли Динамо у битві за Суперкубок України (1:3).

Шахтар здобув важку перемогу над Олімпіком, перервавши невдалу серію