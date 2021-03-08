Майбутнє Тайсона все ще невирішене. У перемовинах з Інтернасьйоналом і досі немає конкретики.

Чинна угода між "гірниками" і Тайсоном завершується в червні. Вінгер не підписав новий контракт з Шахтарем, адже нібито хоче повернутись в Інтернасьйонал. Щоправда, сторони ще ні про що не домовились.

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Представник футболіста Дієго Дорнеллес заявив, що перемовини наразі не просуваються. "Поки немає нічого нового. Все те ж саме", – цитує агента Revista Colorada. Як вважає Дорнеллес, Шахтар спробує використати останні місяці для продовження співпраці з Тайсоном.

Нагадаємо, бразилець виступає за донеччан з 2013 року. Перед цим виступав за Металіст, до якого перебрався якраз із Інтернасьйоналя. У поточному сезоні Тайсон провів за "гірників" 22 матчі у всіх турнірах, забив 2 голи та віддав 1 асист.

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