Тайсон назвав клуб, у якому хоче завершити кар'єру – екс-зірка УПЛ раніше божився повернутись в Україну
Зірка Інтернасьйонала Тайсон розповів, у якому колективі мріє повісити бутси на цвях.
"У мене ще два роки контракту з Інтернасьйоналем, а потім я повернуся у Байшаду. Я збираюся закінчити з футболом саме там – в Греміо Бразіл з мого рідного міста Пелотас. Це моя мрія", – цитує Тайсона Revista Colorada.
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Цікаво, що раніше в розмові з журналістом Ігорем Цигаником 33-річний бразилець зізнавався, що прагне повісити бутси на цвях у Металісті, який став другим клубом у його кар'єрі. Саме у Харкові вінгер став зіркою і в 2013-му перебрався в Шахтар.
Вже час виступів за "гірників" Тайсона почали викликати у збірну Бразилії – він провів 8 матчів та навіть раз забивав.
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