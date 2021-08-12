"У мене ще два роки контракту з Інтернасьйоналем, а потім я повернуся у Байшаду. Я збираюся закінчити з футболом саме там – в Греміо Бразіл з мого рідного міста Пелотас. Це моя мрія", – цитує Тайсона Revista Colorada.

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Цікаво, що раніше в розмові з журналістом Ігорем Цигаником 33-річний бразилець зізнавався, що прагне повісити бутси на цвях у Металісті, який став другим клубом у його кар'єрі. Саме у Харкові вінгер став зіркою і в 2013-му перебрався в Шахтар.

Вже час виступів за "гірників" Тайсона почали викликати у збірну Бразилії – він провів 8 матчів та навіть раз забивав.

Тайсон класним дебютним голом за Інтернасьйонал допоміг перервати солідну перем–ожну серію Фламенго