"У нас великі шанси на фінал Ліги Європи. Наша команда дуже хороша. На жаль, ми втратили Степаненка. Ісмаїлі, можливо, повернеться.

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Якщо у нас буде вся група, весь колектив, ми будемо сильнішими і у нас будуть дуже великі шанси. У нас чудовий і сильний клуб. Всі у хороших кондиціях, є умови для гри. Тому ми мріємо пройти у фінал, але повинні працювати покроково. Це найголовніше", – сказав Тайсон у коментарі клубному YouTube-каналу.

Нагадаємо, Шахтар за сумою двох матчів здолав Маккабі Тель-Авів і пробився в 1/8 фіналу Ліги Європи, де зустрінеться з італійською Ромою. Перший поєдинок "гірники" проведуть 11 березня на виїзді, матч-відповідь – за тиждень у Києві.

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