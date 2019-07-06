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Тайсон може замінити Ель-Шаараві в Ромі

6 липня 23:50 912 Читать на русском
Тайсон може замінити Ель-Шаараві в Ромі
Тайсон / Фото офіційного сайту Шахтаря

Хавбек Шахтаря Тайсон став однією з цілей нової команди Паулу Фонсеки.

Бразилець може замінити в Ромі вінгера Стефана Ель-Шаараві, інформує журналіст Ніколо Скіра в твіттері.

Ель-Шаараві готовий переїхати в чемпіонат Китаю

Гравець збірної Італії має вигідну пропозицію від китайського Шанхай Шеньхуа. "Вовки" не хочуть зіткнутися з проблемами на фланзі атаки, тому звернули увагу на капітана чемпіонів України. Крім того, новий керманич Роми Паулу Фонсека чудово знає можливості свого колишнього підопічного.

Тайсон може перейти в Інтернасьйонал після Копа Амеріка

Нагадаємо, раніше преса активно сватала Тайсона в бразильський Інтернасьйонал.

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Теги
Трансфери Шахтар Шахтар Тайсон Тайсон Рома Рома Паулу Фонсека Паулу Фонсека Стефан Ель-Шаараві Стефан Ель-Шаараві
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