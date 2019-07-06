Тайсон може замінити Ель-Шаараві в Ромі

Хавбек Шахтаря Тайсон став однією з цілей нової команди Паулу Фонсеки.

Бразилець може замінити в Ромі вінгера Стефана Ель-Шаараві, інформує журналіст Ніколо Скіра в твіттері.

Ель-Шаараві готовий переїхати в чемпіонат Китаю

Гравець збірної Італії має вигідну пропозицію від китайського Шанхай Шеньхуа. "Вовки" не хочуть зіткнутися з проблемами на фланзі атаки, тому звернули увагу на капітана чемпіонів України. Крім того, новий керманич Роми Паулу Фонсека чудово знає можливості свого колишнього підопічного.

Тайсон може перейти в Інтернасьйонал після Копа Амеріка

Нагадаємо, раніше преса активно сватала Тайсона в бразильський Інтернасьйонал.