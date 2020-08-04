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Тайсон може стати одноклубником Маліновського – є дві перешкоди трансферу

13:33 - Читать на русском
Тайсон може стати одноклубником Маліновського – є дві перешкоди трансферу
Тайсон / ФК Шахтар

Півзахисник Шахтаря Тайсон потрапив до списку інтересів Аталанти, за яку виступає Руслан Маліновський.

Тайсон, Мемфіс Депай та Флоріан Товен стали головними кандидатами на заміну Йосіпу Ілічічу, повідомляє Tuttomercatoweb.

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Цікаво, що у всіх гравців є спільна перешкода – високі вимоги по зарплаті. Тайсон отримує в Шахтарі 3 млн євро, Товен – 4 млн у Марселі, а Депай можливо вимагатиме ще більшу суму. Також зазначається, що "гірники" не хочуть відпускати свого капітана.

До слова, бразилець провів 35 матчів у складі Шахтаря в минулому сезоні, записавши до свого активу 10 голів та 9 асистів.

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Теги
Шахтар Шахтар Трансфери Тайсон Мемфіс Мемфіс Депай Флоріан Флоріан Товен Аталанта Аталанта Італія Трансфери Шахтаря
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