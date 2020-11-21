"Гірники" оголосили заявку на поєдинок 10 туру УПЛ проти Олександрії. Луїш Каштру не зможе розраховувати на кількох важливих виконавців.

Марлос, Тайсон, Валерій Бондар, Анатолій Трубін та Давид Хочолава опинилися поза заявкою Шахтаря на матч проти Олександрії. Всього у списку Луїша Каштру – 20 футболістів, інформує офіційний Twitter "помаранчево-чорних".

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Також не зіграють травмовані Євген Коноплянка, Ісмаїлі та Віктор Корнієнко, а Віктор Коваленко продовжує лікування від коронавірусу, позитивний тест на який здав у Швейцарії.

Матч Шахтар – Олександрія стартує о 17:00 на київському НСК Олімпійський. Після 10-ти турів "гірники" відстають від Динамо на 1 пункт.

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