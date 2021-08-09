Бразилія, 15 тур

Фламенго – Інтернасьйонал – 0:4

Голи: Юрі Альберто, 19, 41, 70, Тайсон, 55

Фламенго до звітного матчу підійшов із серією перемог, яка тривала рівно місяць і налічувала вісім поєдинків у всіх турнірах. На папері Інтернасьйонал не виглядав суперником, здатним зупинити господарів, але саме "Колорадос" здобули нищівну перемогу.

Пятов назвав головного винуватця відходу Тайсона з Шахтаря

Відзначимо колишнього хавбека Шахтаря Тайсона. Бразилець вперше забив після повернення у рідний клуб. Вийшло просто розкішно – хавбек підхопив м'яч посеред власної половини поля і помчав до воріт суперника. На шляху Тайсон пошив у дурні двох суперників і метрів з 11-ти легко прошив голкіпера, зробивши рахунок 3:0.