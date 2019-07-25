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Тайсон категорично відповів щодо інтересу Роми

14:51 1337 Читать на русском
Тайсон категорично відповів щодо інтересу Роми
Тайсон / Фото ФК Шахтар

Капітан Шахтаря Тайсон відповів на найважливіші питання напередодні зустрічі з Динамо в Суперкубку України.

 

"Це Класичне, перший матч сезону. Ми дуже багато працювали, відпрацьовували нову тактичну схему. Звикали до нового тренеру. У всякому разі, ми готові до того, щоб провести чудову гру і почати новий сезон, вигравши титул.

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За Динамо на зборах не стежив. Я звик дивитися на свою команду, а суперників розбирати з тренерським штабом.

Хто кращий, Фонсека чи Каштру? Не люблю порівнювати тренерів. У кожного є своя філософія, всі відрізняються. Фонсека пішов – ми бажаємо йому тільки успіхів. Чи кликав він мене в Рому? Я не хочу про це говорити", – цитує Тайсона Tribuna.com.

Нагадаємо, матч за Суперкубок України між Динамо та Шахтарем відбудеться 28 липня, початок о 21:00.

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Теги
Динамо - Шахтар Шахтар Шахтар Суперкубок України Луїш Каштру Луїш Каштру Рома Рома Паулу Фонсека Паулу Фонсека Тайсон Тайсон
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