Тайсон категорично відповів щодо інтересу Роми

Капітан Шахтаря Тайсон відповів на найважливіші питання напередодні зустрічі з Динамо в Суперкубку України.

"Це Класичне, перший матч сезону. Ми дуже багато працювали, відпрацьовували нову тактичну схему. Звикали до нового тренеру. У всякому разі, ми готові до того, щоб провести чудову гру і почати новий сезон, вигравши титул.

Тайсон може замінити Ель-Шаараві в Ромі

За Динамо на зборах не стежив. Я звик дивитися на свою команду, а суперників розбирати з тренерським штабом.

Хто кращий, Фонсека чи Каштру? Не люблю порівнювати тренерів. У кожного є своя філософія, всі відрізняються. Фонсека пішов – ми бажаємо йому тільки успіхів. Чи кликав він мене в Рому? Я не хочу про це говорити", – цитує Тайсона Tribuna.com.

Нагадаємо, матч за Суперкубок України між Динамо та Шахтарем відбудеться 28 липня, початок о 21:00.

Вони йдуть на прорив: 9 українських талантів, які можуть стати відкриттям нового сезону