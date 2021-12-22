"Тайсон сам казав, що хоче завершити кар'єру у Металісті. Але говорити про те, що він зараз приїде до Першої ліги, не варто.

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І Тайсон має велику зарплату – якщо його запрошувати, то треба буде всім піднімати. Тайсон хоче грати за Металіст, але чи хоче Металіст – питання. І якщо це відбудеться, то лише в УПЛ", – сказав Циганик у своїй програмі "Циганик Live".

Нагадаємо, Тайсон у 2010 році перебрався з Бразилії у Металіст. Через три роки він став гравцем донецького Шахтаря, де виступав до весни 2021-го. Зараз 33-річний футболіст грає за Інтернасьйонал, його контракт розрахований до літа 2023-го.

Металіст наразі є головним претендентом на вихід в УПЛ. Першу частину Першої ліги колектив Олександра Кучера завершив лідером з перевагою в 11 очок над Кривбасом, який йде другим.

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