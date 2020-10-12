"Минулого тижня відбулася зустріч між моїм агентом і представниками Інтернасьйонала. Ми почали діалог. Сподіваюся, на цей раз він буде мати щасливий кінець.

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Я думаю не про те, щоб залишатися за кордоном, а про повернення додому. Я вже розмовляв з друзями, з сім'єю. Вони розповідають мені все, що відбувається, але я хочу бути вдома.

В Україну я приїхав 21-річним, був наляканий, подумав, що приїду, а через рік повернуся в Бразилію. Але тут я вже 11 років. До Шахтаря претензій немає, але час настав. Я вже передав їм це. Я сказав, що дуже поважаю їх, але не збираюся продовжувати контракт. Вони попросили мене подумати. Але вони вже знають, що в наступному році я більше не буду частиною команди.

У мене є два місяці, після чого я зможу підписати попередній контракт. Тому ми дуже близькі до того, щоб це відбулося", – цитує Тайсона Goal.

Нагадаємо, бразилець захищає кольори Шахтаря з 2013 року. Раніше була інформація, що в послугах Тайсона був зацікавлений Мілан.

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