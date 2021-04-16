Сьогодні "гірники" оголосили про дострокове припинення співпраці з Тайсоном, який останні тижні провів у дублі через порушення дисципліни. 33-річний бразилець повернеться на батьківщину, де повинен стати гравцем тамтешнього Інтернасьйонала.

Тайсон офіційно покинув Шахтар

Як не дивно, на цю подію футболіст відреагував доволі стримано. У своїх соцмережах Тайсон опублікував колаж зі своїми фото та інфографікою здобутих з донеччанами трофеїв. Бразилець не став писати прощальне звернення, просто подякувавши Шахтарю.

До слова, Тайсон приєднався до Шахтаря на початку 2013 року з харківського Металіста. У футболці "гірників" провів 299 матчів у всіх турнірах, забив 55 голів та віддав 78 асистів. Став 6-разовим чемпіоном України, 5 разів виграв Кубок та 4 – Суперкубок. Також має у своєму активі звання найкращого футболіста року в УПЛ.

Каштру "відправляють" у відставку, але його призначення у Шахтар повністю себе виправдало