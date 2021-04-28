Телеканали "Футбол" на своєму офіційному сайті анонсували показ Кубка Лібертадорес 2021/22.

"Пальці віялом, зверхня посмішка, кпини": журналіст – про поведінку Вакули і Тайсона в дублі Шахтаря

Дві трансляції відбулися вже цієї ночі: Фламенго розібрався з Уніоном (4:1), а Бока перемогла Сантос (2:0). Героєм аргентинців став зірковий Карлос Тевес, який оформив гол+пас. Знайшлося місце і сліду Шахтаря – Луїс Адріано голом допоміг Палмейрасу розбити еквадорський Індепендьєнте дель Вальє, а Тайсон на лаві запасних марно чекав дебюту за Інтернасьйонал у поєдинку з Депортіво Тачіра (4:0).

Додамо, що чинним володарем Копа Лібертадорес є саме Палмейрас, який у бразильському фіналі мінімально здолав Сантос.

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