Тайсон чекає дебюту, Луїс Адріано вже забив – канали "Футбол" розпочали трансляцію Копа Лібертадорес в Україні
Українські глядачі знову отримають можливість насолодитися найкращими матчами південноамериканського футболу.
Телеканали "Футбол" на своєму офіційному сайті анонсували показ Кубка Лібертадорес 2021/22.
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Дві трансляції відбулися вже цієї ночі: Фламенго розібрався з Уніоном (4:1), а Бока перемогла Сантос (2:0). Героєм аргентинців став зірковий Карлос Тевес, який оформив гол+пас. Знайшлося місце і сліду Шахтаря – Луїс Адріано голом допоміг Палмейрасу розбити еквадорський Індепендьєнте дель Вальє, а Тайсон на лаві запасних марно чекав дебюту за Інтернасьйонал у поєдинку з Депортіво Тачіра (4:0).
Додамо, що чинним володарем Копа Лібертадорес є саме Палмейрас, який у бразильському фіналі мінімально здолав Сантос.
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