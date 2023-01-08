Колишній півзахисник Шахтаря Тайсон, який напередодні попрощався з Інтернасьйоналом, може повернутися в Європу. У послугах 34-річного футболіста зацікавлений грецький ПАОК, повідомляє sport24.gr.

Тайсон став вільним агентом – екс-лідер Шахтаря покинув Інтернасьйонал, відзначивши ювілей

За інформацією джерела, усна домовленість про перехід вже досягнута – угоду має бути оформлено офіційно найближчими днями. Зазначається, що у трансфері особисто зацікавлений спортивний директор клубу Жозе Боту – екс-керівник департаментом селекції у Шахтарі вже провів переговори з футболістом.

Нагадаємо, Тайсон виступав в УПЛ з 2010 по 2021 роки (за Металіст та Шахтар). Останнім його клубом був бразильський Інтернасьйонал, з яким він достроково розірвав співпрацю.

"Навіщо тобі той футбол? Грай у джокер": забивав Динамо 90-х, ділив номер з Тимощуком, вигравав у карти по 400 доларів